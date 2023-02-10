其中，momo網路購物營收1月改寫歷史同期最佳紀錄，業績佔全公司營業額的95.5%，營運穩健。

富邦媒表示，一月營運動能延續農曆春節採買潮，隨著節慶腳步逼近，春節置辦轉往聚焦除舊佈新與開運相關商品，而居家娛樂如電競筆電、電玩遊戲、桌遊等買氣也很熱絡。長達十天的春節假期與寒假，加上適逢疫情解封議題的發酵，旅遊住宿與餐飲票券買氣顯著飆升，開學季商機也悄悄湧現，機車消費需求亦升溫，推升元月業績續揚。

2月即將迎來西洋情人節，momo推出《情人節》活動搶攻放閃商機，即日起至2月14日祭出情人節限定美妝禮盒、男性禮物天花板PS5、放閃情侶服飾、約會旅行票券等豐富好禮3折起等，並籌備「高鐵假期甜蜜兩天一夜雙人自由行行程」，活動期間不限金額下單當日即享登記抽活動資格，有機會舒適乘坐高鐵，入住台北凱撒大飯店、台中林酒店、和逸飯店台南西門館、高雄漢來大飯店等星級飯店。momo再加碼玩遊戲抽ALUXE亞立詩鑽石項鍊及CN flower永生花禮、情人節當日限定滿額回饋最高10%mo幣等多重好康。

瞄準開學3C汰換升級需求， momo購物網即日起至2月28日力推《3C開學大FUN價》活動，網羅全站筆電配件、3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起，指定筆電單筆滿5,000元登記送5%mo幣，最高回饋1000元mo幣！

momo再加碼兩大「登記拿好禮回饋」，活動期間「累積下單滿28,888元登記送Havit 海威特 TW916輕巧真無線藍牙耳機（限11名）、滿1,888元登記送Muigic 沐居 LED護眼觸控式螢幕掛燈（限2名）」；指定品牌刷momo卡再享最高10%回饋。