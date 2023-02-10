蕭敬騰在新宣傳照，身穿一襲帥氣造型。（華納音樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）10日推出新單曲〈全世界在等你〉。歌曲靈感源於他打球時的律動及在球場上拚搏、衝刺，具有滿滿力量，打球對他來說是能快速「回血」的紓壓方法，儘管他過去在打球時數度發生意外受傷，但這也是讓他找回動力、快樂。

他隨著出道時間漸長，對音樂與創作都有著感悟，近來接受《Billboard》封面人物訪問，講述對音樂的熱愛，「原創是一種靈魂深處帶出來的告白」，更熱情對音樂示愛：「活著，就必須為自己爭取！」他一直以來並非盲目追求所謂冷門和實驗性音樂，只是想更誠實地面對自己，當有不滿意的作品，他無法拿出來給大家聽。

他認為音樂產業本該是充滿開心和驚喜的地方，同時找到他最快樂的方式，堅持自我、製造出不同面相與自然新鮮的作品，最後再把選擇權交給聽眾。向來無論多忙碌都抽空埋首音樂創作的老蕭，近年找回創作初衷，預告今年會不間斷的持續推出新作，期望推出的作品能讓大家聽到最真實的自己。

老蕭日前曬出新宣傳照，身穿一襲帥氣造型，來自新銳設計師謝宇農、謝明柔成立品牌「WooLeeX」，主要以漫畫的形式把角色個性與人物塑造帶入時尚與藝術，讓整系列的每一套服裝設計都有自己的靈魂與故事背景，最後以走秀的方式，讓復古美式風格角色可以活靈活現。