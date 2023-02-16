去年11月29日由一群關心文化人士發起的「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動，16日故宮於機關回應期限發布回應內容，針對蘭千山館文物寄存案，回應「故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。」爭議多時的寄存風波，可望得到良性解決方案。

故宮於公共政策網路參與平台回應指出，針對去年12月19日立法院教育及文化委員會鄭正鈐召委，召開「故宮近來作為是否符合公共性」公聽會，共識希望蘭千山館留在故宮，並建議恢復指導會。對此故宮於新任院長蕭宗煌上任後，於2月13日舉辦了學者專家諮詢會議。

會議中共識「國立故宮博物院典藏國家重要文物，在文物徵集、保存、典藏、修復、研究、展示，均應有完善之法規準則作為依據。」故宮近期正研議訂定「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」及「國立故宮博物院寄存文物作業要點」，期望針對文物徵集制度及寄存方案有通盤之檢討。其次，蘭千山館文物目前仍在故宮寄藏，回應各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識，「後續故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。」

針對訴求二「請文化部依文資法，指定褚遂良的〈黃絹本蘭亭〉以及懷素的〈小草千字文〉為國寶，避免珍稀古物流落海外。」回應「文化部將視國立故宮博物院後續處理情形及文物所有人意願，於經指定為一般古物後，即配合辦理後續國寶（或重要古物）審查事宜。」

有關本案訴求三「故宮應恢復指導委員會，議決重大事項，避免院長專斷獨行。」故宮回應「本院於不修改組織法前提下，考量研議增設具整體規劃性的諮詢會，如：本院院務發展或營運管理諮詢會，以促進整體院務推動。」