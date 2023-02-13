北市萬華區寶興街一處資源回收場，清晨6點不到就湧現人潮、生意興隆，不少民眾推著推車，或騎著機車將資源回收物載往該處，他們的年齡層普遍偏高，且多是中低收入戶或是老殘者，吃力的推著比自己身高還高的回收物，每天去換取微薄的現金過生活，但這間他們賴以維生、有如「窮人銀行」的回收場卻將在2月15日正式畫下句點。

這間資源回收場在地經營約莫50年，從阿公交棒給兒子後，再交棒給如今被人暱稱是「寶貝」的老闆黃世隆，可謂是不折不扣的「祖傳三代」，但寶貝老闆在去年12月收到都發局公文，表明回收場因違反《土地使用區分管制條例》住宅區裡不得設有資源回收場的規定，必須關門停業，消息一出，平常靠著回收物去那裡換現金過生活的近200位拾荒者都慌了，不知明天該何去何從，尤其部分老殘者更令人憂心。

暱稱「寶貝」的回收場老闆黃世隆從祖父輩手中接下祖業，但回收場卻因違反《土地分區使用管制條例》而將被停業。（圖／劉耿豪攝）

56歲的阿華阿姨平常都是騎著腳踏車過來賣廢品，但她的身影在一群拾荒者中特別顯眼，因為別人都是一推車一推車的賣，只有她的廢品少到只有一個腳踏車菜籃的量。

阿華阿姨說，她住在環河南路上，家裡已經5年沒有電，「因為我繳不起電費」，晚上的照明全靠點蠟燭。她掀起頭上的毛帽，指著頭上隱約可見的疤痕表示，她年輕時被砂石車輾過，頭部開過刀，喉嚨也被氣切，表達與反應能力都比常人慢了不少，在外面很難找到工作，好在有父母的支持才能活到現在。

不過5年前雙親逝世讓她瞬間頓失依靠，儘管曾想申請補助，卻又因為父母留給她的房子而無法請領任何補助，最終只能靠著撿回收物勉強度日。而她因為身體的因素撿不了多少，只能一次裝一點，一天來回收場賣7、8次，才能換得一把讓她吃飯的零錢。

她攥著手裡剛賣廢品拿到的約30元說，這就是她一整天的飯錢，自己年紀大也不用吃太多，這樣就可以買兩個麵包過一天，如果再撿一點，就可以多賣10幾塊錢，買一盒蠟燭，這樣一整個禮拜的照明就都有了。阿華阿姨說，儘管日子過得辛苦，但她不偷不搶，一切全是自己努力得來的，賺的心安理得。至於回收場關門後怎麼辦，她無奈表示「也不能怎麼辦」，只能走一步算一步。

回收場的物價每天會隨著大盤商收購而有所變動。（圖／劉耿豪攝）

回收場現任老闆黃世隆自美工科畢業後，從父親手中接下祖業經營，那時看著身旁同學個個穿得光鮮亮麗，但他卻終日在垃圾堆裡穿梭，身上總是又臭又濕，也曾數度想放棄，卻因為父親一句「你賺錢也是因為這些窮苦人家幫的」，才選擇繼續經營下去。

儘管有關單位曾試圖輔導回收場前往別處經營，但根據現有法規規定，回收場僅能設立在農業區、工業區和保護地，而這些地區以北市來說僅剩士林、北投、南港與內湖，想遷場根本就是天方夜譚，因此這座在萬華經營半世紀的「窮人銀行」最終只能淹沒在歷史洪流中。

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