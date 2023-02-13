億光聲明，Amazon的燈絲、深紫外光（UVC）及車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利與LED覆晶及封裝技術相關，可提升LED的發光效率、工作瓦數及散熱效果，不僅可用於燈絲、UVC及車用LED產品，更可涵蓋特殊應用照明、CSP、背光、閃光燈和Mini/Micro LED等用途。
億光重申專利權主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展。針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。
億光電子於2021年8月31日，向美國德州西區聯邦地方法院（US District Court for the Western District of Texas）提起專利侵權訴訟，控告Amazon（亞馬遜）侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，並訴請德州西區地院針對亞馬遜的侵權產品下達禁制令禁止亞馬遜為販賣、陳列等行為以及損害賠償。經過雙方同意條款後，億光撤回對亞馬遜的美國專利訴訟。
億光聲明，Amazon的燈絲、深紫外光（UVC）及車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利與LED覆晶及封裝技術相關，可提升LED的發光效率、工作瓦數及散熱效果，不僅可用於燈絲、UVC及車用LED產品，更可涵蓋特殊應用照明、CSP、背光、閃光燈和Mini/Micro LED等用途。
億光重申專利權主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展。針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。
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