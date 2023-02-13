億光聲明，Amazon的燈絲、深紫外光（UVC）及車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利與LED覆晶及封裝技術相關，可提升LED的發光效率、工作瓦數及散熱效果，不僅可用於燈絲、UVC及車用LED產品，更可涵蓋特殊應用照明、CSP、背光、閃光燈和Mini/Micro LED等用途。

億光重申專利權主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展。針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。