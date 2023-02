億光(2393)於2021年8月31日,向美國德州西區聯邦地方法院(US District Court for the Western District of Texas,以下簡稱「德州西區地院」)提起專利侵權訴訟,控告Amazon(以下簡稱「亞馬遜」)侵害億光美國覆晶(Flip Chip)專利US 7,554,126,並訴請德州西區地院針對亞馬遜的侵權產品下達禁制令禁止亞馬遜為販賣、陳列等行為以及損害賠償。經過雙方同意條款後,億光撤回對亞馬遜的美國專利訴訟。