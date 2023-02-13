威力彩連續7次槓龜，今（13日）晚開出的頭獎，獎金上看5.7億元

台彩13日晚間開出第112000013期威力彩，第一區中獎號碼為第一區中獎號碼為08、23、10、15、28、18；從小到大排序為08、10、15、18、23、28，第二區中獎號碼為05。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

實際獎號以台彩公布為準。

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