威力彩連8槓，今（16日）頭獎上看6.5億，小孟老師在臉書上指出，今日財運最旺的前4名依序是水瓶座、天秤座、摩羯座、射手座，其中第1名的水瓶座在下注前可多吃黃色食物，或穿灰色衣服，藉由吸引偏財氣場能量，提升中獎率。

小孟老師接著說，今日的好運時辰為早上11點至下午3點和晚上7至8點，建議尋找住家或辦公室東北方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第四名：射手座

射手座木星進入偏財宮，顯示今日財運高照，在購買彩券前可冥想金色光芒再下注，說不定能吸引大量財氣中大獎。

▍第三名：摩羯座

天王星進入摩羯座第五宮偏財宮，顯示他們偏財運在今日將有所提升，建議下注前在投注站深呼吸三次，取得呼吸能量平衡，無形中就能吸引財氣上門。

▍第二名：天秤座

水星進入天秤座的偏財宮，顯示今日偏財運上漲，而水星代表財水，若能在下注前三分鐘對著保特瓶唸財神快速降臨，再喝下說不定會引來大量財水上門。

▍第一名：水瓶座

太陽與水星落入水瓶座，而太陽為黃，水星為深灰色，建議下注前多吃黃色食物，或穿灰色衣服將能吸引大量偏財氣場，提升中獎率。