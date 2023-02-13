一個專門調查葡萄牙天主教性虐待兒童事件的委員會周一表示，葡國天主教會恐有超過4800人成為兒童性虐待的受害者，目前已有512名受害者挺身發聲。

由葡萄牙主教成立的天主教會虐待兒童研究獨立委員會，調查了1950年以來的指控案件。該小組周一發布報告， 葡萄牙主教們將於下個月討論這份報告。葡萄牙教會此前聲稱，兒童性虐事件僅有少數幾起。

根據那些挺身而出的受害者提到的其他潛在受害者，該委員會的精神病學家佩德羅·斯特雷希特（Pedro Strecht） 推測，在此期間的真實受害者人數至少為4815人。

報告稱，施暴者中有77％是牧師，其他施暴者與教會機構有關聯。報告稱，大多數受害者是男性，但有47％是女性。 性侵虐待案大多發生在處於青春期早期的受害者身上。

委員會沒有公布受害者的任何訊息，但他們將在本月底前，向主教們發送一份仍在教會中活躍的涉嫌性侵者名單，並在事後把最終報告呈交警方。大多數指控案件的訴訟時效已過期。 委員會表示，只有25項指控被轉交給了檢察官。委員會建議將此類犯罪的訴訟時效，從目前的23年至少延長至30年。

葡萄牙主教會議負責人何塞奧內拉斯主教告訴記者，「我們已經看到和聽到了我們不能忽視的事情」。 委員會對梵蒂岡花了這麼長時間才允許訪問教堂檔案感到遺憾。當時歐洲許多地區的主教和其他天主教長老繼續否認神職人員性虐待的存在，或者堅持不重視這個問題。

葡萄牙教會尚未表示是否打算向任何受害者支付賠償金。