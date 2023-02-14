為利各項交易新制運作順暢及推廣櫃買市場相關商品，櫃買中心自105年起與證券商合作舉辦「櫃買市場投資人講座」，此講座係透過不同課程的設計及邀請不同專業背景的講師，就「國內外經濟情勢與產業展望」、「從國際政經情勢看台股投資戰略」及「櫃買市場交易新制介紹」等多樣性主題進行專題演講。

櫃買中心表示，今年度除依往例與多家證券商(包含大昌證券、元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、富邦證券、華南永昌證券等7家證券商)合作舉辦講座外，另為擴大宣傳層面，特別再與元大及中信等2家投信公司合作，共計於北中南各地舉辦24場次，本次投資講座內容相當豐富，各場次均邀請知名專業講師解析國際經濟情勢及台股市場投資展望等相關議題。

再者，為提升投資人對指數化商品之投資概念，部分場次特別安排指數商品投資相關主題的專題演講，對於有意進行更廣泛及多元的資產配置的投資人，將會有很大的助益。