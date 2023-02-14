立法院今中午舉辦程序委員會，由程序委員會召委李德維主持，李德維指出，民進黨團來函因委員管碧玲辭職，改推派委員陳靜敏遞補程序委員會委員，另外，針對議事的部分，李德維指出，依照協商結論2月23日中午前將第七會期名單送至議事處彙整，以便3月1日（三）中午舉行第二次的會議選舉召集委員，處理第二次院會的議程草案事項。

立法院第10屆第6會期17日開議，將在3月1日舉行各常設委員會的召集委員選舉，立法院有8個常設委員會，各設有2席召委，輪流主持議事，也擁有議事排案權，因此，召委席次為政黨爭取的目標。