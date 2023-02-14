烏克蘭軍人在戰場上找到一枚明顯飛彈殘骸，它的幾處特徵，顯示這是俄羅斯的R-37M空對空飛彈，它的射程非常遠，因此俄羅斯戰機可能在不進入烏克蘭防空區的情況下，就從俄國領空內對付烏克蘭軍用機。

掛載R-37M飛彈的MiG-31戰機。(圖/wiki)

防衛部落格(Defense Blog)報導，R-37M也被北約稱為 AA-13「斧頭」(Axehead)飛彈，它是R-33(北約名AA-9 Amos)的後繼飛彈，體型相當巨大，全長4.2公尺，直徑38公分，重量600公斤，射程達到200公里，摧毀各種空中目標，包括飛機、巡弋飛彈、轟炸機、直升機等。

俄國Su-35戰機發射R-37M長程飛彈。(圖/youtube)

根據公開消息，R-37M飛彈採用慣性導引，加上戰機無線電校正，到接近目標再啟動主動雷達追尋。其推進系統是雙模式固體燃料火箭。60多公斤的彈頭是高爆炸藥，使用感測引爆，在接近目標時就會爆炸，衝擊波與碎片也能擊落目標。

1/ #Ukraine️ #UkraineWar



Wreckage of a spent R-37M long-range air-to-air missile, found by Ukrainian soldiers.



The R-37M is the most long-range missile of its class, not only in service with the Russian Aerospace Forces, but also in comparison with its world counterparts. pic.twitter.com/l5ZxNC0vWB — David Kime (@CyberRealms1) February 12, 2023

它的大小與前輩R-33相似，但採用雙脈衝固體推進劑火箭 (dual-pulse solid-propellant rocket)和優化的飛行剖面，它的射程更長。

由於飛彈很大，它需要雷達足夠好，載彈量足夠大的戰機才能搭載，曾經只有MiG-31「獵狐犬」(Foxhound)高速攔截機可以使用，成為俄羅斯國土防空的主要武器。不過在前幾年，Su-35S戰機也完成整合，可以攜帶這種飛彈，使它的部署量較為多元。

它的外型與設計用途，很容易聯想到美國的AIM-54「鳳凰」飛彈(Phoenix)，被取上「鳳凰斯基」或「鳳凰諾夫」的渾名。

一種看法認為，或許還真有關連。伊朗是唯一AIM-54的外銷國家，做為F-14雄貓戰機的主力武器，可能在伊朗革命，與美國鬧翻了以後，伊朗政府讓蘇聯人員研究過鳳凰飛彈的構造，並且加以仿製。據稱，其機動性能比美國的鳳凰飛彈要好。