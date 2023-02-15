美國政府今天公布，1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期。這項數據去年衝上40年高點後連7降，但受能源價格回升、房租居高不下影響，通貨膨脹降溫明顯趨緩。

勞工部數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增6.4%，略低於去年12月的6.5%，創2021年10月以來新低，但高於市場預期的6.2%；如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從去年12月的5.7%微降至5.6%，高於市場預期的5.5%。

如觀察單月物價變化，CPI經季節調整上漲0.5%，漲幅高於去年12月的0.1%；核心物價月增率保持在0.4%。兩項數據都高於市場預期。

近一年來，聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨而積極升息，政策利率已達2007年以來最高水準，官員暗示還有進一步升息空間。美國CPI年增率從去年6月創40年來新高的9.1%逐步下滑，但通膨降溫似乎遭遇瓶頸，數值仍遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前3年平均值2.1%。

根據勞工部數據，包含房租的居住費用1月上漲0.7%，占整體物價漲幅近半。過去半年走低的能源價格回升，在汽油、天然氣漲價帶動下，1月漲幅達2%，不利通膨進一步降溫。

因應通膨情勢演進，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將物價拆成3大類：貨品、房租、剔除房租的核心服務通膨。

隨著供應鏈瓶頸緩解，貨品通膨自去年起逐步降溫。美國房租因租屋需求增加而飛漲，但近幾個月出現降溫跡象，專家預期今年春季後將回穩。部分經濟學家將最後一類稱為「超核心」通膨，這類物價漲勢最為頑固，與美國勞動市場極度吃緊、員工薪資迅速上升密切相關。

最後一類通膨率盤據在4%左右。鮑爾曾說，這項數值下滑前，聯準會「還有很多工作要做」。

這使得投資人關注每月物價數據之餘，還得留意官方就業報告。美國勞工部3日公布，1月非農業就業人口激增51.7萬人，遠高於市場預期；失業率降至3.4%，創53年來新低；平均時薪年增率從去年12月的4.8%降至4.4%，工資成長持續緩和。（編輯：黃自強）1120214