亞洲藏壽司股價自13日起顯著上攻，今（20）日開高後於平盤上下小幅震盪，午盤後在買盤敲進下翻紅走揚，終場上漲2.32％、收於最高點198.5元，續創上櫃以來收盤新高，近6日漲幅達32.71％，若以起漲點計算，8天已飆漲達40.78％。

亞洲藏壽司2023年1月自結合併營收創4.57億元新高，月增達37.7％、年增達61.73％。稅前淨利0.64億元，月增達7倍、年增達3.57倍，歸屬母公司稅後淨利0.51億元，月增達近6.3倍、年增達3.64倍，每股盈餘1.11元，遠優於去年同期0.25元。

合計亞洲藏壽司2022年12月至2023年1月自結合併營收7.89億元、年增達36.63％。稅前淨利0.72億元、年增達67％，歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年增達66％，每股盈餘1.25元，遠優於去年同期0.76元。

由於股票連3日均遭櫃買中心列入注意股票，且周轉率、當沖交易占總成交量比率達公布注意交易資訊標準，亞洲藏壽司即日起至3月9日改採每5分鐘人工撮合一次，單筆或多筆交易達一定規模須預收全部款券，信用交易則須收足融資自備款或融券保證金。