揚秦股價自去年10月底70元起漲，兔年開紅盤來一路震盪走高，以今日盤中高點計算，進4個月漲幅達55％，兔年開紅盤以來1個月漲幅逾29％。不過，三大法人本周迄今小幅賣超3張。

揚秦2022年合併營收18.84億元、年增達20.69％，營業利益1.28億元、年增達30.7％，稅後淨利1.15億元、年增達58.4％，每股盈餘5.25元，全數改寫新高。毛利率26.69％、營益率6.84％，亦雙創近6年高點。

揚秦表示，綜觀2022年，上半年營收受到本土疫情升溫受到小幅影響，但下半年起隨著疫情趨緩、政府防疫措施鬆綁及國門開放等利多，配合「麥味登」門市升級轉型及品牌拓展成功而屢創佳績，帶動全年營運再創新高。

展望2023年，揚秦總經理林麗玲表示，全球經濟成長趨緩雖抑制出口動能，但內需動能可望持穩，零售及餐飲業營業仍具備一定成長機會。揚秦旗下雙品牌「麥味登」及「炸雞大獅」將透過推展多元店型加盟方案，吸引更多欲創業者一同打拚。

此外，麥味登APP 2.0將於3月全面上線，使用範圍達所有加盟及直營店，除了操作介面大幅優化外，點餐功能更加簡便與快速，麥味登會員可同時享消費累點、更多優惠餐點與獲取最新活動訊息，期待更多消費者共襄盛舉。