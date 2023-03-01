1.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國2月消費者信心指數為102.9，低於1月修正後的106與經濟學家預測中值108.5，顯示儘管就業市場緊俏，但消費者對物價上漲和經濟前景的擔憂加劇。

2.根據美國石油協會（API）公布的數據，上周美國原油庫存增加620.3萬桶，汽油和餾分油庫存分別減少177.4萬桶和34.1萬桶，美國原油期貨交割地庫欣的庫存增加48.3萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方庫存數據。

3.美國總統拜登宣布，3月9日公布的財政預算將納入一些加稅的建議，包括富人稅，但會信守競選時的承諾，不會對年收入不到40萬美元的美國家庭加稅。

4.眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員Michael McCaul周二表示，去年1月至3月期間，在所有向貿易黑名單上的中國公司銷售商品和技術的許可申請案中，商務部僅否絕了8%，也就是批准了價值超過230億美元的許可證。

5.負責工業與安全事務的美國商務部副部長Alan Estevez表示，政府正在考慮讓部分美國企業向中國電訊設備供應商華為提供專利許可。Estevez周二出席眾議院外交委員會聽證會，根據其預先提交的文件，在2022財政年度（截至2022年9月底）商務部與其他政府機關批准69.9%與中國有關的出口許可申請，而退回的申請件數約占30.1%。他強調這些獲得批准的出口申請無一出自於出口管制的漏洞，與中國相關的出口許可申請平均處理時間為77天，比其他所有申請類別的平均40天審查期更長，他並表示中國仍是美國政府執法工作的重點，也是未來一年的首要之務。

6.蘋果代工廠鴻海董事長劉揚偉周二與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，為去年6月之後雙方第二次會晤。消息人士透露，鴻海與印度Vedanta設立的合資公司決定將計畫中的半導體和顯示器玻璃廠設立在莫迪的家鄉古茶拉底省（Gujarat）特別投資區。業界估計未來2至3年，鴻海在中國以外的產能比重將提升至30%。

7.特斯拉在墨西哥北部蒙特雷市（Monterrey）建廠的計畫獲得批准。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，這座新廠的初期投資額超過10億美元，總投資額上看100億美元。特斯拉將在3月1日的「投資人日」活動上公布相關細節。墨西哥官員透露新廠將生產電動休旅車，至於是否生產電池則仍在討論階段。

8.標普/凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）房價指數顯示，美國2022年12月全國房價年漲5.76%，創下2020年7月以來最小漲幅，較6月創下的高點下跌4.4%。20大城市房價年漲幅亦放緩至4.65%，低於市場預期的年漲4.8%。10大城市房價漲幅亦放緩至4.4%。美國2022年全年房價上漲5.8%，創下該指數史上第15大漲幅，但遠低於2021年創下的紀錄（漲18.9%）。

9.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年12月美國房價月跌0.1%，市場預期為月跌0.2%。

10.芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee表示，如果要制定良好的政策，而不是依賴市場反應，聯準會就必須實時、實地觀察經濟狀況來補強政府與金融市場數據。

11.美國商務部公布，1月商品貿易逆差擴大2%，至915億美元，超出市場預期的逆差910億美元，並創下3個月來新高。其中，商品出口成長4.2%，商品進口成長3.4%。

12.市場預期聯準會可能加大升息力道，周二ICE美元指數上漲約0.2%，報104.93，2月升值2.8%，為2022年9月以來首度月線收紅。通常與利率預期連動的2年期美國公債殖利率尾盤漲2.3個基點，報4.816%。

13.周二紐約期金收漲11.8美元或0.7%，報每盎司1836.7美元，盤中最高升至1838.5美元；2月收跌5.6%，為去年10月以來首度月線收黑，並創下2021年6月以來最大單月跌幅。

14.看好中國重啟經濟後的復甦前景，周二紐約期油收漲1.37美元或1.81%，報每桶77.05美元；2月收跌2.5%。周二結算的倫敦布蘭特4月期油收漲1.44美元或1.75%，報每桶83.89美元；2月收跌0.7%。較活躍的布蘭特5月期油收漲1.41美元或1.7%，報每桶83.45美元。