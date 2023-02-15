擁有高人氣的馬來西亞前衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）在去年大馬第15屆大選的國會議員選舉中落敗，近日宣布轉當電台主持人的他大談敗選經歷，自嘲「赢得自拍，輸掉選票」。他還笑稱，「如果自拍可以换成選票，那我會贏。」

凱里在馬來西亞擁有相當高的人氣，但在大選時敗給同樣高人氣的政敵。凱里在公開演講中指責巫統（UMNO）政黨已經誤入歧途，同時批評黨主席阿末扎希（Ahmad Zahid，大馬現任副首相）必須下台，繼而被巫統開除。另外，他也是大馬第五任首相的女婿。

凱里後來宣布加入大馬當地的一家電台，這是他第一次主持電台節目，還自創「赢得自拍，輸掉選票」口號。他在節目中自嘲「我以為我贏了，因為當我參與競選時，很多人跟我自拍」，「但顯然，我贏了自拍，但失去了選票....也在去年11月選舉失利後，我開始不知道該怎麼辦，我真的很茫然，因為我在思考未來」。

他表示，他會獲得曾經擔任的部長職務的退休金，「但我要等到50歲才能領到退休金。現在我才47歲，也就是說還要再等3年。」凱里補充，「正因為如此，我接受成為電台主持人」。

節目開播後不久就獲得超高收聽率，聽眾對凱里的主持相當喜歡。