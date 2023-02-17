照片裡出現的「東西」究竟是什麼？一名女同學晚間在學校練舞時，一時興起拿出手機對著鏡子自拍，沒想到竟然在照片裡面發現奇怪的景象，女同學後方的窗戶有一坨淺白色的不明物體，放大後和人臉竟有幾分神似，照片上傳到網路後，隨即引發熱烈迴響，而女同學也表示，拍攝的教室位於三樓，外面根本不可能有人。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》發文表示，友人深夜在學校練舞室自拍，卻意外捕捉到奇異的畫面，從他上傳的2張照片可見，一名年輕女子蹲在地上對著鏡子拍照，看似沒有什麼特別之處，不過當他把畫面拉大一看，窗外竟有一坨白色模糊的物體，貌似還有人的五官。

照片放大後，有一坨白色的不明物體，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書 靈異公社）

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，嚇得直說，「有點恐佈好像真的」、「這個有可怕，頭暈暈」、「瞬間毛起來」、「五官不是很明顯，但看得出來長頭髮、一顆人頭」、「這是真的，要處理了」、「有時後肉眼看不到，是相機拍到」、「那臉像便秘拉不出來」、「如果我做鬼也會想去熱舞社看女生跳舞」。

不過也有網友指出，這坨白色的影像應該是因為晚上室內開燈，玻璃反光才會碰巧出現狀似人臉的形象，「這個沒什麼科學根據 滿詭異」、「某個物體的反射吧」、「感覺像是鏡面反射吧？似乎有邊框」、「試試打開窗就會看不到，因為玻璃是傳播媒介」。

而原PO也在留言串中表示，看到照片的當下馬上懷疑是玻璃反射，或是有其他同學碰巧入鏡，後來才發現真的沒人，「而且學校也有很多鬼故事，外面也有一間廟鎮著」。這名自拍的女同學也回應網友，拍攝地點位於是三樓，顯然不可能有人站在外面。