桂竹筍是苗栗縣泰安鄉及南庄鄉等原民部落重要經濟產物。（苗栗縣政府原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

桂竹筍是苗栗縣泰安鄉及南庄鄉等原民部落重要經濟產物，多處都有設置竹筍加工站。（苗栗縣政府原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

桂竹筍是苗栗縣泰安鄉及南庄鄉等原民部落重要經濟產物。（苗栗縣政府原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府原民中心協助在泰安鄉成立大型桂竹筍加工廠。（苗栗縣政府原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉及南庄鄉是重要桂竹筍產區，更是許多當地泰雅族及賽夏族原住民重要經濟來源之一，苗栗縣政府原民中心向中央原民會爭取部落產業升級計畫，結果其中的「山嵐下的Ali鄉─泰雅部落桂竹產業觀光計畫」雀屏中選，苗栗縣長鍾東錦期望藉以提高在地農作附加價值研發，增加部落在地的整體經濟發展。

縣府原民中心向原民會提出部落產業升級計畫，協助地方向中央爭取前瞻基礎建設預算，推動原住民族多元產業發展2.0計畫，希望藉由計畫的挹注，結合原鄉觀光資源來深化及強化縣內原住民族產業發展。

原民中心共送交多項計畫爭取，包含「部落美美的生態文化體驗產業提升計畫」、「獅潭來去採蜜嚐仙草．蜂冒險．玩部落部落產業升級先期計畫」、「山嵐下的Ali─泰雅部落桂竹產業觀光計畫」、「踏查泰雅族部落環境知識」、「LOKAL「愛」上泰安「玉」見你」等共五案，先期計畫通過三案，最終獲得核定「山嵐下的Ali─泰雅部落桂竹產業觀光計畫」一案。

原民中心主任蔣意雄指出，這項計畫是由有限責任苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社所提出，合作社是在2019年至2021年，獲得原民委會補助執行「原住民族產業創新價值計畫」中，輔導成立部落合作社及建置生產桂竹筍設備，以及研發製作桂竹筍相關加工產品，期望新計畫能強化桂竹筍的產能及運銷，並擴大銷售通路，增加部落在地的整體經濟發展。

苗栗縣長鍾東錦表示，為發展苗東觀光休閒金三角，原鄉部落是不可或缺的一環，縣府團隊會持續培育族群人才及持續輔導部落產業，吸引外地遊客帶動縣內原民產業發展。