據美國證管會13F報告，波克夏於4Q22減持台積電5,176萬股、減持幅度高達 86％。原市場預期，巴菲特是以中長線價值投資為理念，買盤應會持續，但持股報告出乎市場意料，對短期股價造成衝擊。

不過，法人指出，以台積電2023／2024年EPS（每股稅後純益）元來看，PER（本益比）遠低於費半的17X，評價並不高，統一投顧投資早報指出，且台積電是少數ChatGPT概念，近期AI帶動的風潮，可能在未來幾季有實質訂單的效益，長線將持續受惠HPC（高效能運算）成長趨勢。