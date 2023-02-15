據美國證管會13F報告，波克夏於4Q22減持台積電5,176萬股、減持幅度高達 86％。原市場預期，巴菲特是以中長線價值投資為理念，買盤應會持續，但持股報告出乎市場意料，對短期股價造成衝擊。
不過，法人指出，以台積電2023／2024年EPS（每股稅後純益）元來看，PER（本益比）遠低於費半的17X，評價並不高，統一投顧投資早報指出，且台積電是少數ChatGPT概念，近期AI帶動的風潮，可能在未來幾季有實質訂單的效益，長線將持續受惠HPC（高效能運算）成長趨勢。
美國1月CPI（消費者物價指數）年增6.4％、連7降，但高於預期6.2％，美股14日漲跌互見，但對台股來說，更重大的影響是，股神巴菲特減持台積電ADR，台積電（2330）15日大跌20元、或3.67％，股價收在525元，拖累大盤下跌221點、或1.42％，收在15,432點，成交量2,216億元。
據美國證管會13F報告，波克夏於4Q22減持台積電5,176萬股、減持幅度高達 86％。原市場預期，巴菲特是以中長線價值投資為理念，買盤應會持續，但持股報告出乎市場意料，對短期股價造成衝擊。
不過，法人指出，以台積電2023／2024年EPS（每股稅後純益）元來看，PER（本益比）遠低於費半的17X，評價並不高，統一投顧投資早報指出，且台積電是少數ChatGPT概念，近期AI帶動的風潮，可能在未來幾季有實質訂單的效益，長線將持續受惠HPC（高效能運算）成長趨勢。
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