證券分析師張陳浩指出，台股2月漲勢強勁，至目前為止都還沒回檔，今日5、10日均線曾一度要跌破，但是最後仍是處於盤整，而月線持續往上，OTC一直往上噴，類股輪動十分快速，這種情形下，要買小不買大，不妨找業績有真實性或是政策支撐的族群。

農曆春節過後，台股一路不回頭，張陳浩說，興櫃市場強勢、股王創高，可以看出主力紛紛加入，不過，台股漲太多，若是有壓回應該會盤整一下，但指數不會有太大的變動，預期將會落在15400~15800間盤整。

在操作上，面對類股輪動十分快速的情形，張陳浩建議，不妨選有政策面支持的儲能、生技、電動車等族群，若是還是想買電子族群，不妨考慮電子紙、二極體中、汽車零組件等族群。

盤面上，股王信驊(5274)Q2步入旺季，今收漲停板2460元；台積電(2330)收在516元，下跌0.29%；軍工概念股人氣高漲，雷處(8033)收在漲停板、全訊(5222)收在157元，上漲7.17%；貨櫃三雄吹響反攻號角，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)收盤漲幅落在3.8~5.4%不等；重電族群仍是多頭重心所在，華城(1519)收漲停板64.5元，刷新歷史天價，中興電(1513)、士電(1503)收在96.4、85.5元，聯袂創歷史新高；航空股遇上亂流，星宇航空(2646)急殺至31.35元、震幅達46.45%，拖累台灣虎航(6757)一度下殺至36元、震幅達21.83%，航空雙雄也雙雙嚇挫。

只要全球股市沒有連續大幅拉回，台股可望維持箱型狹幅整理，短線指數空間預期不大，若是能守穩在月線之上，預期族群輪動仍將會持續。