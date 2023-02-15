社群網站推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，2023年尾會是另找他人來掌管推特的「好時機」，因他預料屆時這個社群平台便會穩定下來。

在杜拜召開的世界政府峰會（World Government Summit）上，有人詢問馬斯克是否已經有推特新執行長人選，這個人選又會何時加入團隊。他透過視訊表示，「我認為我需要先穩住這個組織，確保公司財務健全且有清楚的產品路線圖」。

他說：「我不知道，我猜今年接近年尾的時候會是另找他人接管公司的好時機，因為我認為公司今年年底左右應該就會處於穩定狀態。」

去年12月21日，馬斯克推文表示「我一找到蠢到接下這份工作的人選」，就將辭去推特執行長職務。

他補充表示，他到時「只會管理軟體與伺服器團隊」。

他做出這項宣布前幾天曾在推特進行民調，詢問用戶他是否應該辭去推特執行長一職，結果參與投票的民眾絕大多數投下贊成票。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1120215