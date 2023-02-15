陸委會批准上海市台辦副主任李驍東率團來台北參訪，不過國民黨台北市議員秦慧珠質疑陸委會限制重重，連「吃消夜」都不行。陸委會晚間回覆，關於下達「限制住居令」與處理拖延等，均非事實，但也強調，市府並無提出「宵夜」行程。

秦慧珠表示，因陸委會規定上海方只能參加批准活動，其餘須待在飯店內足不出戶，甚至有前議員招待請吃宵夜都不被允許，質疑陸委會竟對外賓下達「限制住居令」。

陸委會晚間透過書面表示，陸委會已對外說明，鑒於目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合「專案」申請規定。目前邀請上海市等一行來台之行程規劃，係由台北市政府提出，市府並表達配合政府政策及法規，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則，政府經評估同意以專案方式許可。

陸委會強調，有關媒體報導陸委會下達「限制住居令」與處理拖延等，均非事實，市府亦無提出「宵夜」行程一節。

陸委會指出，已建議有關細節應由市府依「公開、透明」原則對外說明、避免誤解。目前政府已在通盤評估逐步推動疫後兩岸健康有序交流；在此同時，做好交流安全秩序的維護與管理，符合民眾希望、政府亦是責無旁貸。