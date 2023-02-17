搶賺「燈會財」違規擺攤 逃亡18年通緝犯遭警查獲

2023年臺灣燈會在台北，迄今已累積百萬人參觀，正所謂人潮就是錢潮，連通緝犯也聞到商機，居然冒險挺進展區，違規擺攤搶賺「燈會財」。

12日北市信義分局員警執行2023臺灣燈會展區交管及安全維護勤務，於四四南村燈會展區周遭巡邏時，見一中年男子違規擺設流動攤販，員警上前取締，但男子開始神色緊張，說話支支吾吾，甚至報假證號給警方盤查，由於始終無法報出正確身分，員警依法將其帶返派出所查驗，赫然發現該吳姓攤商、 68歲，原來係民國94年由臺灣板橋地方檢察署（現已改制為臺灣新北地方檢察署）及97年由臺灣新竹地方檢察署所發布之通緝犯，逃亡迄今已逾18個年頭，這回怎麼也沒想到會是在臺灣燈會期間落網，全案也於警詢後解送地檢署歸案。

信義分局呼籲，燈會期間警方除於各展區加強肅竊及安全維護外，亦針對周邊道路進行交通疏導管制，且為避免流動攤販在展區內任意穿梭，占用賞燈空間、影響燈區秩序及市容，警方亦嚴格取締燈區內違規攤販，違者將依據道路交通管理處罰條例第82條規定：「未經許可在道路擺設攤位，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰，攤棚、攤架得沒入之。」；同時，員警也將徒步巡邏深入人群，提供民眾安全、安心的賞燈環境。