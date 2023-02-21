詐騙集團指示婦人要以「房屋修繕」為由匯錢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄60歲艾姓婦女近期收到詐騙集團投資訊息，對方宣稱提供代操服務，能輕鬆獲利。艾婦信以為真，聽從指示以「房屋修繕」為由，日前匯50萬到集團指定帳戶，行員驚覺有異報警。警方到場詢問艾婦哪裡要修繕時，她卻支支吾吾答不出來，員警直說「妳被騙了」，不料艾婦還是堅持要匯款，員警只好使出「家人牌」，要艾婦請家人陪同匯款，她聽聞才作罷。

艾婦近期收到詐騙集團Line訊息，對方自稱是「投顧專員」，表示公司近期有推出一款專屬投資APP，投資項目包含比特幣、股票等，並宣稱是「智能」操盤，只要艾婦匯錢到指定帳戶，就能透過代操獲利。

艾婦信以為真，詢問剛如何匯款，對方見艾婦上鉤，要她到銀行臨櫃，以房屋修繕為由，匯錢給承包商，但艾婦積蓄不足，17日下午1時許，前往前金區中正四路某銀行，解除定期存款又以信用貸款方式，湊齊50萬元，並向行員稱「房子要修，先匯給承包商」。

行員聽聞驚覺有異，報警求助。新興分局前金分駐所獲報，派遣員警到場，「房子要修哪裡？」員警詢問艾婦，但艾婦卻支支吾吾答不出來，員警直接說「妳被騙了」，同時行員一查發現，艾婦提供的帳戶已列為警示。

但艾婦仍不死心，堅持要匯款，員警此時靈機一動，直打「家人牌」，要求家人陪同才能匯款，艾婦聽聞後只好作罷，員警見艾婦不情願樣，再花時間與她宣導詐騙集團手法，最終艾婦頓悟，頻頻感謝員警苦勸，保住了自己的老本。