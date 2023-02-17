未來如果中共氣球再出現台灣領空，贊不贊成國軍應比照美軍將其擊落？台灣民意基金會今公布最新民調顯示，六成六贊成，一成九不贊成。贊成比不贊成多 47 個百分點，且強烈贊成者高達四成一；跨統獨、跨黨派都高比例贊成擊落。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這個結果相當罕見，一個清楚且強烈的訊息就是，台灣(中華民國)主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。

民調問到，「近期中國(中共)軍用間諜氣球也 曾侵入台灣領空，未來如果氣球再出現，國軍應比照美軍將其擊落才對。贊不贊成這項主張？」民調顯示，40.7％非常贊成，25.6％還算贊成，12.2％不太贊成，7％一點也 不贊成，7.1％沒意見，7.5％不知道、拒答。

游盈隆說，這個台灣社會共識有明顯跨性別、跨世代、跨教育、跨職業背景、跨省籍族群、跨政黨、跨統獨和跨地域的特質。

他說，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現 一面倒贊成擊落，但仔細看可發現，20-34 歲和 35 歲以上的人不贊成的比例還是有一些有趣的差異。具體地講，20-24 歲有三成一不贊成，25-34 歲有二成三不贊成， 35 歲以上不贊成比例大約只有一成七左右。

從省籍族群看，他說，也是不分河洛人、客家人和外省人，都一面倒贊成，河洛人六成六贊成，一成九不贊成，客家人六成九贊成，一成六 不贊成，外省人六成七贊成，二成三不贊成。

至於政黨傾向，他說，不分政黨屬性，包括中性選民在內，也都一面倒贊成；民進黨支持者中，八成七贊成，8.9％不贊成，國民黨支持者五成八贊成，三成一不贊成，民眾黨七成贊成，二成四不贊成，中性選民中，五成三贊成，一成七不贊成。

他說，從統獨傾向看，不論是獨派、統派或現狀派，也是一面倒贊成；獨派支持者中，八成三贊成，一成不贊成，統派支持者，五成四贊成，三成三不贊成；現狀派支持者，五成八贊成，二成八不贊成。