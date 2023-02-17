華興資本控股17日開盤一度跌逾50％，上午收盤跌逾26％。該公司16日晚公告，暫時無法與主席、執行長兼控股股東包凡取得聯繫。目前，集團業務及運作維持正常。

網科股普遍下跌，恒生科技指數跌約1.4％，金山軟件跌近5％，聯想集團和美團跌逾2％。香港零售股亦下跌，周大福跌近4％，六福集團跌逾3％，周生生跌逾2％。

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