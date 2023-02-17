在16日短暫反彈後，港股17日再次疲軟低迷，大盤恒生指數開盤短暫上漲後隨即轉跌，上午收盤跌121點、跌幅0.58％報20,866.30點，成交值441.45億港幣。恒生指數16日收漲，但此前連續四個交易日收跌，從21,300點水平跌出21,000關卡。