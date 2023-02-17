華興資本控股17日開盤一度跌逾50％，上午收盤跌逾26％。該公司16日晚公告，暫時無法與主席、執行長兼控股股東包凡取得聯繫。目前，集團業務及運作維持正常。
網科股普遍下跌，恒生科技指數跌約1.4％，金山軟件跌近5％，聯想集團和美團跌逾2％。香港零售股亦下跌，周大福跌近4％，六福集團跌逾3％，周生生跌逾2％。
在16日短暫反彈後，港股17日再次疲軟低迷，大盤恒生指數開盤短暫上漲後隨即轉跌，上午收盤跌121點、跌幅0.58％報20,866.30點，成交值441.45億港幣。恒生指數16日收漲，但此前連續四個交易日收跌，從21,300點水平跌出21,000關卡。
華興資本控股17日開盤一度跌逾50％，上午收盤跌逾26％。該公司16日晚公告，暫時無法與主席、執行長兼控股股東包凡取得聯繫。目前，集團業務及運作維持正常。
網科股普遍下跌，恒生科技指數跌約1.4％，金山軟件跌近5％，聯想集團和美團跌逾2％。香港零售股亦下跌，周大福跌近4％，六福集團跌逾3％，周生生跌逾2％。
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