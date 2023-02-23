香港明報報導，國企指數半日上漲77點，漲幅為1.14％，報6,910點。恒生科技指數半日收報4,185點，上漲2.07％。

恒生指數成分股中，52檔上漲，21檔下跌，3檔持平。聯想集團半日上漲7.27％，收報7.38港幣，是漲幅最大的成分股。創科實業半日下跌4.49％，收報88.35港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成份股中，28檔上漲，2檔持平。上漲幅度最大的是聯想集團，上漲7.27％。表現較一般的是商湯，半日收報2.42港幣，持平。