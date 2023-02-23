香港明報報導，恒生指數成分股中，32檔上漲，40檔下跌，4檔持平。聯想集團收漲5.52％，收報7.26港幣，是漲幅最大的成分股。創科實業收跌18.97％，收報74.95港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，21檔上漲，8檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是聯想集團，上漲5.52％。跌幅最大的是明源雲，收報5.82港幣，下跌1.02％。