概念股方面，大陸房地產股走高，綠景中國地產漲近10％，寶龍地產漲超7％，中駿集團控股、中梁控股漲超6％。

部分手遊股走高，祖龍娛樂大漲10.76％，中手遊漲超6％。中信證券發佈研報稱，遊戲消費能力復甦帶動行業回暖，版號常態化發放提升業績增長確定性，政策面支撐出海市場空間，加上遊戲產業作為AIGC概念的核心落地板塊，目前遊戲行業發展趨勢正在逐步兌現。

恒指開低走低 早盤跌逾2％
恒指開盤跌129點 百度跌5％
恒指收漲340點 科指漲3.16％
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