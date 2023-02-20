概念股方面，大陸房地產股走高，綠景中國地產漲近10％，寶龍地產漲超7％，中駿集團控股、中梁控股漲超6％。
部分手遊股走高，祖龍娛樂大漲10.76％，中手遊漲超6％。中信證券發佈研報稱，遊戲消費能力復甦帶動行業回暖，版號常態化發放提升業績增長確定性，政策面支撐出海市場空間，加上遊戲產業作為AIGC概念的核心落地板塊，目前遊戲行業發展趨勢正在逐步兌現。
美股上周五漲跌不一，恒指20日開低走高，上下震盪。截至午盤，恒指收漲0.81％，漲167.35點，報20,887.01點。國企指數漲0.9％、漲63點，報7,054.27點。紅籌指數漲61.63點，漲幅1.56％，報4,013.34點。
概念股方面，大陸房地產股走高，綠景中國地產漲近10％，寶龍地產漲超7％，中駿集團控股、中梁控股漲超6％。
部分手遊股走高，祖龍娛樂大漲10.76％，中手遊漲超6％。中信證券發佈研報稱，遊戲消費能力復甦帶動行業回暖，版號常態化發放提升業績增長確定性，政策面支撐出海市場空間，加上遊戲產業作為AIGC概念的核心落地板塊，目前遊戲行業發展趨勢正在逐步兌現。
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