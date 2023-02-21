香港信報報導，恒指開低27點報20,859點，但50天線有支撐，一度止跌回升54點，高見20,941點，但科網股賣壓大，大盤升勢再度不保，兼失守50天線，最多跌269點，低見20,617點，臨近午盤跌勢略放緩。最終恒指早盤收報20,679點，跌207點或1％。

國指失守7,000點大關，早盤跌1.2％，報6,981點。科技指數最低見過4,187點，挫2.9％，中午收報4,204點，跌2.5％。大盤成交565.08億港元。

人民幣離岸價最新造6.8771元，下滑195基點。

藍籌股整體受壓，友邦跌0.7％；港交所走低1.2％；匯控中午公布去年稅前盈利跌7.3％，早盤降0.6％；藥明生物挫3.3％；大陸工信部公布新一批「免徵車輛購置稅新能源汽車車型目錄」，當中包括吉利和比亞迪，比亞迪早盤跌0.5％；吉利則升1％。

科網股部分，京東傳下月推百億補貼活動，早盤跌6.8％，為表現最差藍籌；京東健康挫2.1％；京東物流跌1.7％；美團外賣起動攻港，早盤挫3％；騰訊挫3.1％；阿里巴巴降2.5％；阿里健康降2.1％；快手跌5.8％；百度降3.1％；嗶哩嗶哩跌1.7％。

大陸房地產股方面，大陸證監會啟動不動產私募投資基金試點，支持不動產市場平穩健康發展。該類股集體逆市升，龍湖升0.8％；中海外升1.2％；碧桂園升1.1％；潤地揚3.3％，為升幅最大藍籌；旭輝升0.9％；禹洲炒高6％；中梁飆5.9％。