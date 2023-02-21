科技股目前下挫2.5%，成分股跌多漲少。京東集團跌6.8%，跌幅最大；其次為快手跌近6%。商湯漲1.6%，漲幅最大。

藍籌集體走弱，友邦、港交所、匯控、藥明生物、比亞迪下跌。京東傳下月推出百億補貼活動挑戰拼多多，稍早前股價一度重挫8%，在藍籌股中表現最差，集團股京東健康、京東物流金亦下跌約2%。

中電信、中移動和中聯通等中國三大電訊股業務報喜，股價逆勢走強。中電信公布1月5G套餐用戶淨增加503萬個。中移動1月行動電信用戶淨增加50.3萬個。中聯通的「大聯接」用戶累計達到約8.73億個。