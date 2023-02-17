不少男性喜歡直盯身材火辣的女性，有人認為是出於男性的本能反應，也有人認為看辣妹可增加男性荷爾蒙，進而達到壯陽效果，泌尿科醫師表示，目前研究顯示，觀看美女會使男性的賀爾蒙水平短暫上升，但只能維持數分鐘到數小時，長期還是要透過健康的生活方式，包括均衡飲食、充足睡眠、適量運動。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書粉專上表示，他常聽到有人倡議多看辣妹有益健康，也有人詢問常看辣妹是否可以增加男性荷爾蒙，他認為，看到美的事物會讓人心情愉快，心情愉快本來就能夠間接促進身心健康。

他並表示，目前科學研究顯示，觀看美女對男性賀爾蒙水平的影響很有限，觀看美女確實會使男性的荷爾蒙水平「短暫」上升，但這種效應很小，且通常只會持續數分鐘到數小時。此外，賀爾蒙水平受到許多因素的影響，包括年齡、健康狀況、飲食和運動習慣等，因此短時間内觀看美女對男性賀爾蒙水平的影響相對較小，且無法產生長期的影響。

侯鎮邦表示，若男性想增加睪固酮水平，更重要的作法是通過健康的生活方式，例如均衡飲食、充足睡眠和適量運動。就運動而言，適度的重量訓練、有氧運動，均有助提高男性荷爾蒙。