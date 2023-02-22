便秘是現代人普遍的困擾，有些人已經吃菜、攝取膳食纖維，卻仍排便不順、大腹便便，醫師推薦可試試凱格爾運動，除了強化骨盆肌，還能延伸下腹部肌肉、促進腸胃蠕動改善便秘，也能提升肛門附近的血液循環，以避免痔瘡困擾。

台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在其臉書粉專上表示，腸道的蠕動其實跟大腦、肌肉牽扯甚多，若民眾吃菜、攝取膳食纖維，也就是飲食調整都無效之後，不妨進行物理性攻擊，例如凱格爾運動。

她說明，凱格爾運動主要是鍛鍊骨盆腔肌肉，骨盆腔肌肉就是位於骨盆周遭的肌肉群，支撐著膀胱、直腸、子宮等器官，因此強化此處的肌肉有助改善尿失禁，另外對於便秘與痔瘡患者也是相對簡單與方便的物理運動方式。

在解決便祕方面，黃郁純表示，進行凱格爾運動過程中，會大幅度的伸展帶動核心肌肉，有助於延伸緊繃的肌肉，同時刺激腸道蠕動，幫助排便與排出氣體。至於減緩痔瘡，則是因為訓練骨盆腔附近肌群，能夠提升肛門附近的血液循環，減緩痔瘡靜脈叢血液循環不佳的問題，進而減緩、甚至預防痔瘡的產生。

她並建議，做完凱格爾運動後，也能針對腹部進行適度的按摩，或者拿滾筒舒展腰側、下背部、臀部的肌肉，均有助於腹部排氣與產生便意。

衛福部豐原醫院表示，凱格爾運動方式為， 平躺並讓雙腳膝蓋彎曲，收縮臀部肌肉，並做憋尿運動，之後保持骨盆底肌肉收縮5秒鐘，然後慢慢放鬆，5到10秒後，重覆此運動，應每日至少3次，每個運動作20遍以上。