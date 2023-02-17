聯想表示，期間受到個人電腦需求疲弱的影響，主要包括利率上升在內的總體逆風的持續影響。收入年減24％，但其中僅貨幣兌換即產生6％的負面影響。此外，期間毛利率及經營溢利率分別較去年同期增長44和28個基點至歷史新高水平。
各業務方面，智能設備業務集團去年收入及經營溢利分別年減34％及37％。個人電腦領域的出貨量放緩，並下降至疫情前的水平，這主要是由於出貨需求下降導致通路存貨過剩，以致加劇挑戰。
聯想集團17日中午公布2022自然年第四季財務業績，期間營收年減24.15％至152.67億美元，淨利潤年減31.72％至4.37億美元。毛利率17.1％，較去年同期提高0.4個百分點。
聯想表示，期間受到個人電腦需求疲弱的影響，主要包括利率上升在內的總體逆風的持續影響。收入年減24％，但其中僅貨幣兌換即產生6％的負面影響。此外，期間毛利率及經營溢利率分別較去年同期增長44和28個基點至歷史新高水平。
各業務方面，智能設備業務集團去年收入及經營溢利分別年減34％及37％。個人電腦領域的出貨量放緩，並下降至疫情前的水平，這主要是由於出貨需求下降導致通路存貨過剩，以致加劇挑戰。
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