聯想表示，期間受到個人電腦需求疲弱的影響，主要包括利率上升在內的總體逆風的持續影響。收入年減24％，但其中僅貨幣兌換即產生6％的負面影響。此外，期間毛利率及經營溢利率分別較去年同期增長44和28個基點至歷史新高水平。

各業務方面，智能設備業務集團去年收入及經營溢利分別年減34％及37％。個人電腦領域的出貨量放緩，並下降至疫情前的水平，這主要是由於出貨需求下降導致通路存貨過剩，以致加劇挑戰。