據荷蘭金融市場管理局（AFM）資料，不愛喝啤酒的比爾蓋茲上周買進1,083萬股海尼根控股的股票，占股權比率3.8％。按其17日收盤價計算，他買進金額9.02億美元。其中665萬股為他個人名義買進，418萬股由比爾和梅琳達蓋茲基金會買進。