央行官員表示，第四季經常帳順差季減88.4億美元，其中商品貿易順差152.5億美元，季減85.4億美元，主要是全球景氣逐漸降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長。進口則是因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少。

服務收支順差11.3億美元、季減28.7億美元，主要是貨運收入減少，但綜觀去年全年貨運收入達205.37億美元，仍較前年的192.11億美元成長，而服務貿易順差擴大至131.1億美元，為史上最高紀錄。