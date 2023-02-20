央行官員表示，第四季經常帳順差季減88.4億美元，其中商品貿易順差152.5億美元，季減85.4億美元，主要是全球景氣逐漸降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長。進口則是因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少。
服務收支順差11.3億美元、季減28.7億美元，主要是貨運收入減少，但綜觀去年全年貨運收入達205.37億美元，仍較前年的192.11億美元成長，而服務貿易順差擴大至131.1億美元，為史上最高紀錄。
中央銀行公布去年第四季國際收支，經常帳順差增至233.9億美元，全年累計破千億美元，達1,017.3億美元、歷年次高，金融帳當季淨流出156.6億美元、全年累計達981億美元，且金融帳已連續50季淨流出、為史上最長紀錄。
央行官員表示，第四季經常帳順差季減88.4億美元，其中商品貿易順差152.5億美元，季減85.4億美元，主要是全球景氣逐漸降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長。進口則是因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少。
服務收支順差11.3億美元、季減28.7億美元，主要是貨運收入減少，但綜觀去年全年貨運收入達205.37億美元，仍較前年的192.11億美元成長，而服務貿易順差擴大至131.1億美元，為史上最高紀錄。
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