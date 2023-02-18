《金融時報》報導，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄下周將訪美，並和白宮官員進行閉門會談。吳釗燮今天出席「賑濟土敘賑災」記者會上被問及表示，對此不評論、也不證實。
報導指出，吳釗燮與顧立雄將與美國官員在美國在台協會（AIT）總部所在的維吉尼亞洲舉行會談。訪團將會見美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）和副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。
《金融時報》報導，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄下周將訪美，並和白宮官員進行閉門會談。吳釗燮今天出席「賑濟土敘賑災」記者會上被問及表示，對此不評論、也不證實。
報導指出，吳釗燮與顧立雄將與美國官員在美國在台協會（AIT）總部所在的維吉尼亞洲舉行會談。訪團將會見美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）和副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。
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