新光三越施舒雅經典熱賣課程－經典玫瑰舒放課程80分鐘，扣5萬點skm points可兌換（價值6000元）。（新光三越提供）
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新光三越BIOTHERM男仕極量藍藻精華組，82折特價4400元。（新光三越提供）
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SOGO復興館LA MER高平衡賦活新品組，價值9162元、優惠價6500元。（SOGO提供）
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SOGO忠孝館3月3日新品上市－THREE周年限定彩妝組，優惠價2500元。（SOGO提供）
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室內口罩解禁，近期遠東百貨出現不少試脣彩新色的消費者。（新竹大遠百提供）
室內口罩解禁，近期遠東百貨出現不少試脣彩新色的消費者。（新竹大遠百提供）
SOGO忠孝館首賣Cle de Peau Beaute買水潤光采氣墊粉霜，贈激光鑽白菁萃EX，優惠價3300元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館首賣Cle de Peau Beaute買水潤光采氣墊粉霜，贈激光鑽白菁萃EX，優惠價3300元。（SOGO提供）
微風廣場1010 La bouche rouge花都邂逅2023限定禮盒，2650元。（微風提供）
微風廣場1010 La bouche rouge花都邂逅2023限定禮盒，2650元。（微風提供）

明（20日）起政府放寬室內戴口罩規定，讓各大百貨準備迎接「脫罩商機」， 其中遠東百貨、SOGO百貨、新光三越等也宣布消費者入店可不戴罩，趁勢看好美妝新品大復活，尤其近期脣膏、脣彩靠櫃人潮大增，脫罩後的底妝修容更是話題，在春季新品上市之際，預估最多可帶來4～5成的成長。

遠東百貨觀察，從口罩解禁消息出來後，消費客群明顯變化，年前民眾採買年菜、禦寒用品和服飾，近期彩妝、保養靠櫃明顯變多，春夏百搭的粉裸色、低調珊瑚橘大受歡迎，亮眼的橘色和紅色系脣膏、脣彩都是焦點。遠百統計，從去年12月起放寬室外口罩配戴後，脣膏已有2成的成長，觀察2月銷售成績，平均靠櫃客單價在5000～6000元之間。在這波再度解禁的春季，脣膏脣彩類預計還有3～5成的成長。

除了脣部之外，遠百表示，底妝類也是熱銷重點，春季底妝訴求輕薄與遮瑕力，帶動輕粉底、粉底液、氣墊粉餅的業績。

新光三越信義新天地2月因情人節送禮需求，美妝成長超過3成，因應春上市及口罩解封，新品也加強備戰，數量至少較去年增加3成，預計可創造近4成成長。例如MAC新品「超鎖吻霧感脣釉」、「植村秀無色限脣彩」等，都是目前詢問度很高的新品，精品彩妝新品如「YSL奢華緞面絲絨脣膏」等也推出新包裝。

新光三越並為脫罩商機，網羅5大夯品：脣膏新品、保養神器、明星香氛、刮鬍刀，及輕奢飾品，從臉部到配件亮麗迎接新生活，此外新光三越skm points也聯手2大芳療品牌：伊聖詩、施舒雅，首推香氛集點送，36折起入手香氛商品，點數還可兌換頂級SPA課程。

SOGO台北店春季化妝品節，即起至3月12日忠孝館指定化妝品單筆達2000元，快樂購卡點數送3倍，指定日期再送專櫃明星商品，滿5000元以上贈隨行藍芽音響或SOGO商品券400元。SOGO特別觀察，脫口罩後除了打底的粉底、重點的眼脣彩外，潤色修容飾底乳、遮瑕類商品也將成重點，都會帶動銷售，推薦忠孝館2月22日將首賣的「TOM FORD時尚柔霧高訂遮瑕膏」等。

微風觀察，近期詢問底妝與口紅類的人潮，與平日相比約多出1至2成，其中像是香緹卡經典的氣墊粉餅組、底妝脣彩組，都有許多購買數，顯見大家更在意底妝的完整度，臉部保養SPA療程也受到歡迎，預估解封後迎來的228連假，將成長5成左右。而微風精品線上Breeze Beauty也首度在業界推出跨品牌保養組合，並不定期針對赫蓮娜、LANCOME、La Mer、Hermes、SK-II等品牌祭出優惠。

彩妝大復活SOGO春季化妝品 蓄勢待發
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#底妝 #脣膏 #脣彩 #成長 #5成