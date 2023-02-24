台灣大去年第四季合併營收506億元，較去年同期成長12%；EBITDA 87億元，較去年同期成長5%；稅後淨利為24.7億元；稅後EPS為0.88元。台灣大111年三大成長引擎營收年增亮眼，與110年相比，行動服務營收年增2.6%，電子商務年增19%，家用寬頻年增10%，合併EBITDA與110年相比成長4%。

行動業務亮點方面，台灣大去年推廣mo幣多、好速成(又又)、Disney+、OP響樂生活等獨門方案成功引客，5G用戶數穩定成長，帶動資費升轉，使智慧型手機月租ARPU來到682元。同時，月租用戶退租率維持低檔，來到0.84%。

電子商務成長動能強勁，momo去年合併營收為1,034.36億元，年成長17%；主倉與衛星倉總數合計達到54座，較去年同期增加10座，持續強化台灣大的競爭優勢。另一成長引擎家用寬頻上網服務，111年第四季營收年成長10%。

台灣大董事會已通過112年資本支出計劃，合計約新台幣128億元，其中電信資本資出達50.3億，5G相關資本支出將較前一年度減少；有線電視資本資出達9.2億；momo與其他資本資出達68.3億，主要投入於擴建物流中心。

台灣大表示，2022年台灣大表現強韌，營收年成長領先同業，營業利益年成長亦達5%。同時，電信自由現金流增加，且momo獲利攀升、現金水位維持高檔。未計入台灣之星的影響，2023年營收將延續近期成長動能，並在較佳的市場經營環境下，帶動合併EBITDA成長。

另外，台灣大董事會決議發行總額不超過新台幣65億元、期間不超過十年為原則之無擔保普通公司債。