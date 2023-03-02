藥華藥有關原發性血小板過多症(Essential Thrombocythemia, ET)的第三期臨床試驗進度，計畫收160個病人，現已收到151個病人。待最後一位病人收齊後，依臨床試驗計劃書，經一年療程，完成數據的統計分析後將申請藥證。

藥華藥2022年營業費用年增32%，2023年營業費用將會繼續增加，強化美日布局，近期對美國、日本子公司，分別增資2億美元、8千萬美元，以因應當地業務發展所需。另外，研發為公司核心競爭力，藥華藥位於波士頓的創新研究中心預計於今年6月啟用，展開三大新藥發展計畫，其中兩項新藥預計今年可啟動人體臨床試驗，搶攻龐大市場商機。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症(PolycythemiaVera, PV)新藥Ropeg(即P1101)美國銷售持續成長，推動2022年營收來到新台幣28.82億元，年成長339%，每股淨損4.84元，較2021年度每股大虧10.8元，虧損已經大幅收斂。

至於美國用藥人數方面，藥華藥認為病人數每季都有望雙位數成長。醫生目前反饋是Ropeg副作用低，病人的耐受度及用藥意願高。而台灣、韓國、澳門用藥人數持續小幅增加、歐洲病人數將穩定成長。