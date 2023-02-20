美銀證券認為，盧比匯價經近日修正，還有近期經常帳的改善，加上資金流動偏向風險報酬，在在顯示盧比看升。同時，美銀證券也轉而給予正面的建設性評等。
2022年期間，由於市場擔憂經常帳赤字擴大，還有聯準會大力升息下美元走強，印度盧比在新興亞州貨幣中表現最差。然而，印度貿易赤字上個月意外大減，盧比的前景正發生變化。
2023年，盧比兌美元匯價小升0.1%，若跟印尼盾大升2.6%相比，並不是很突出。20日，印度盧比兌一美元在82.620至82.765價位間游走，去年10月曾貶至波段新低83.2912。
花旗上周在操作上戰術性看多盧比，基於季節性因素以及盧比的名目有效匯率（NEER），在進入3月底2022財年結束時，傳統來說偏強。盧比的波動利差交易，在新興市場中具吸引力。印度央行已將利息升至疫前水準，實質有效匯率（REER）指數下滑，也表示印度盧比波動性較小。
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