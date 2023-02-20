特斯拉遇到前方轎車龜速，試圖右切至中線時，遇到右側一輛銀色車並排行駛，特斯拉最後未打方向燈右切，造成銀車反應不及自撞護欄。（翻攝自臉書「爆料公社」）

國道八號近新市交流道昨（19）中午發生一輛黑色特斯拉行駛內車道時，疑似遇到前方轎車龜速，試圖右切至中線時，又遇到右側一輛銀色車並排行駛，特斯拉最後未打方向燈右切，造成銀車反應不及，左右飄移後自撞護欄，特斯拉肇逃，驚悚過程曝光掀起網友討論。

網友在臉書「爆料公社」分享事發畫面，該輛黑色特斯拉行駛在國道八號在東行新市交流道附近時，疑似在內車道未打方向燈，又突然右偏，造成右方另一輛轎車反應不及車身隨即搖晃不已，接著在路面一路蛇行，最後失控撞向路邊護欄，車頭幾乎撞爛，車身也水平旋轉近整整一圈。

影片中該輛黑色特斯拉逕自右切變換車道後，造成右方轎車反應不及失控撞上護欄，特斯拉甚至直接往前駛離肇逃；網友紛紛留言「切記請不要並行，慢下來讓左車超，或是加速過」、「黑車變道好像沒打方向燈，又沒注意外側車輛，就切出來」、「特斯拉全責，加上肇事逃逸一年以上刑事犯罪⋯⋯內側龜車固然白目，不代表你可以不注意其他車道車輛」。