李四端擔任主播時，不依賴讀稿機，總是消化內容後「說新聞」，由於不是扮演「讀稿機」角色，因此建立專業度及信賴度形象。他說以前沒像現在這麼多播報的機會，得跑新聞1、2年才有機會上主播台，且一開始都被安排到11點深夜時段，剛當主播時的期待、興奮心情一定有，但印象最深刻的不是出錯，而是「播報椅不見了」！

李四端曾是國內身價最高的知名主播。（粘耿豪攝）

李四端表示播報台都有固定高度的椅子，某次準備上場時，椅子不曉得被誰拿走，但再過5分鐘就得播報，大家怎麼找都找不著，「我後來就假裝蹲坐，但我對導播說只能忍耐一、兩條（新聞）。」他當下把稿頭急促地唸完，在報完第一條時，其他人急忙找了差不多的椅子暫代，順利完成播報。因主播間的宮鬥案例時有耳聞，該不會被整？他笑說不是，「原來是別的棚臨時要借椅子忘了拿回來。」

李四端形容半蹲播報的心情是「要撐就撐吧」，絲毫沒想到腳酸，因為當時的危機處理就是「順利播出」，「我們那時的訓練就是要即時把新聞呈現出來，一切的考慮都不是自己，而是不管什麼情況就是要讓新聞播出。」他說不管當記者、主播或主持人，一定要有臨場反應，因為一定臨時會有狀況。

李四端還分享當記者時，曾訪問過一位學者不小心打瞌睡的糗事，「他講得實在太久了，我就有點瞌睡，被他注意到了，好尷尬喔。」學者還很直接問：「欸，你睡著啦？」機靈的他趕緊以「我在思考您的問題」化解了尷尬。