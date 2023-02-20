小Call（郭怡伶）於2018年和寶先生結婚，但兩人從未辦過婚宴及拍婚紗，她於日前的節目談論婚宴話題，舉出自己的案例，並開玩笑表示，如果離婚的話會很麻煩，似乎對於婚宴有自己一套想法。

小Call說明雙方溝通很重要。（圖/Youtube新聞挖挖哇！）

多數人對於自己的婚禮規畫都有特定的想法，有人喜愛隆重儀式；也有人選擇簡單過程，而《新聞挖挖哇！》日前討論到辦理婚宴的主題，其中來賓們互相分享各自的經驗及看法，有來賓表示過程中可能受費用影響，也有來賓表示這是一種結婚的感覺，而小Call認為這種決定讓雙分有共識就好。

小Call解釋自己很怕麻煩。（圖/Youtube新聞挖挖哇！）

小Call則舉例：「自己沒有辦婚宴，也沒有拍婚紗，是想說如果以後離婚的話會很麻煩。」，隨後也表示是開玩笑，並解釋自己是個怕麻煩的人，認為婚紗照不代表什麼，比較在意的是跟對方的生活，跟對方的相處。

小Call覺得結婚後的兩人生活比較重要。（圖/Youtube新聞挖挖哇！）

不過小Call也談到其實重視儀式感，但對於婚宴的部分不那麼在意，不拍婚紗也是和老公討論後一起決定的，「我覺得結婚這件事，雖然是兩家子的事情，但也是我跟老公兩個人可以自己決定的。拍婚紗跟宴客這件事情，我覺得太麻煩了，其實是很想簡單化的人。」