前身為環亞大飯店、台北王朝大飯店的茹曦酒店，近年合計斥資逾5億元逐步翻新大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施，同時將300間客房轉租作為社宅，客房自730間降至408間，並積極出租閒置場域活化運用，完成改裝瘦身後於去年8月中更名「茹曦酒店」。

茹曦酒店透過改裝呈現明亮現代的設計風格，並自去年11月起委由雲品旗下「君品Collection」經營館內餐飲及宴會業務。雲品今年將宴會廳注入全新婚宴風格，全面優化場地布置、菜色、婚禮企畫等全面換裝與優化，使用奶茶、莫蘭迪藍色系強化空間氛圍感。

針對西式婚宴中倍受新人期待的證婚儀式，則選在挑高16樓、可引進自然日光的日光證婚區，伴隨大片綠色植栽的空間舉辦。婚宴菜色上，也推出由米其林三星主廚團隊指導規畫的五套全新婚宴菜單，價格從1.88～2.88萬元+10％不等。

雲品表示，隨著去年底防疫政策逐步放寬，帶動整體宴客市場需求回溫，新人諮詢婚宴場地數量倍增，使茹曦酒店迄今已接獲超過百場婚宴訂單，整體詢問度和訂席率均較疫情前成長4成。

雲品指出，疫情影響使得婚宴市場新增許多小桌數的宴客需求，而茹曦酒店具備場地多元且數量多的優勢，能精準承接小桌數場地，對此祭出滿6桌就能輕鬆成婚的小型婚宴專案搶市，預期可望為茹曦酒店餐飲業績帶來助益。