搶攻婚宴商機，台北寒舍艾美酒店於8月16日至9月14日止民俗月期間，推出「艾在七夕」超值婚宴專案，每桌18,800元＋10％起、最低五桌起即可下訂，訂席達指定桌數免費提供紅酒暢飲，再享迎賓雞尾酒會，以及加贈價值超過兩萬元的新人祝福禮，可選擇豪華客房住宿一晚或是迎娶儀式服務。

另外，新人亦可加購QUUBE戶外婚禮儀式，優惠價58,800元起，在藍天白雲下相許諾言，兩旁觀禮賓客們帶來熱情的祝福，都市美景中享受夢幻婚禮。

台北寒舍艾美酒店宴會廳，三樓挑高五米，擁有翡翠、琥珀與珍珠三廳，二樓則有六間多功能宴會空間，可依照貴賓需求彈性調整。「艾在七夕」婚宴專案提供豪華美味的中式桌席，每桌10位，並贈送每桌紅酒乙瓶與佐餐果汁，訂席滿10桌，加碼贈送迎賓雞尾酒會與好禮四選一，人氣好禮包括「婚禮團隊司儀服務」、「新人姓名舞台LOGO」、「豪華客房住宿一晚」以及「文定或迎娶儀式服務」，最高價值超過兩萬元，以奢華好禮，為新人傳遞美好祝願。另外，訂席達15桌以上還可享全場紅酒暢飲，讓浪漫婚宴歡樂加倍。

台北寒舍艾美酒店5樓的QUUBE，場地由室內延伸至戶外，提供輕鬆不受拘束的派對而深受年輕人的喜愛，是台北難得一見的戶外宴會空間。「艾在七夕」婚宴專案提供新人可以優惠價58,800元加購「婚禮儀式」，在潔白浪漫的布置中，走向幸福之路。除此之外，也提供88,000元「QUUBE After Party」優惠專案，讓親朋好友在婚宴後能與新人分享更多的歡樂時光。從陽光灑落綠色草皮的白晝，到城市高樓華燈初上的黑夜，展現出QUUBE都會秘境的獨特美感。

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