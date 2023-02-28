新北市貢寮區有7旬老翁在登山時突然無預警倒下，新北市消防六大隊緊急出動救援。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市貢寮區有7旬老翁在登山時突然無預警倒下，新北市消防六大隊緊急出動救援。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

二二八連假北部的天氣相當宜人，吸引不少民眾趁連假期間外出踏青。28日下午有一家人在連假期間帶著全家四大兩小前往新北市貢寮區桃源谷出遊，七旬的老翁卻在途中突然倒下，警消獲報後，緊急將老翁送醫急救。

據了解，民眾一家28日趁著天氣正好，全家四大兩小一起到貢寮區的桃源古道踏青，自桃源谷登山口上山後，70歲的患者在沒有外傷情況就突然倒下，當場沒有了呼吸心跳。民眾見狀則在下午的4時36分左右，撥打119請求警消協助。

新北市消防局第六大隊接獲民眾通報後，除就近派出貢寮及雙溪分隊的消防人員前往救援外，考量現場在山區，也出動汐止中隊前往支援，共6部各式車輛共14名消防人員前往。

所幸，在事發當場有民眾懂得心肺復甦術，協助老翁，消防人員也攜帶自動CPR設備及搬運器材，由消防及義消齊力將患者送醫急救。據了解，老翁有高血壓病史，但事發前並沒有身體不適及任何徵兆或跡象。

新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，如發現OHCA病患，第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引確實施行CPR程序，如此與後續接手的救護、醫療人員串聯起「生命之鏈(Chains of Survival)」，才能有效提升急救成功率。