苗栗縣消防局三義消防分隊與警義消、特搜人員，2月25日前往三義鄉火炎山執行山難救援任務，才剛以人力搬運送1名無呼吸心跳的53歲男子下山，當天又接獲1名帶著2名小孩的30歲婦人求援，結果消防員又花1小時火速上山，深怕小孩出事，後來得知該名婦人已安全下山，讓消防員大傻眼、愣在原地，也呼籲大家珍惜救援資源。

根據了解，2月25日10點40分，王姓男子在火炎山步道1.7公里處突然昏倒，消防人員先透過線上指導王的同行友人作CPR，11名搜救人員歷經1小時翻山越嶺，抵達事發現場，接續施以CPR，因現場地形不適合直升機吊掛救援，只能採用人力搬運下山。

消防人員以人力搬運王男下山，在下午1點46分到達登山口後，接力送王男搭救護車送醫，可惜最後送至醫院仍回天乏術。正當消防人員要喘口氣休息時，當天下午3點16分，又再度接獲報案。

30歲的婦人帶著8歲、10歲的女兒同樣攀登火炎山步道，婦人指自己在火炎山步道2公里處，因為肢體無力無法行走，又帶著2名女兒，只好向消防人員求助。三義分隊9名警義消人員，深怕小孩出意外，以急行軍速度再度上山，又花了1個多小時，下午4點50分到達現場，但不見母女3人蹤影。

隨後跟婦人聯絡，才得知她休息後已經自行帶女兒下山，讓在場所有人愣在現場。消防局指出，雖然是白跑一趟，但還好人都平安，但救援資源不是這樣浪費的，如果可以自行下山，應及早通報解除警報。

消防局指出，提醒大家登山是危險運動，若有心血管疾病，請審慎評估自己的身體狀況，而且火炎山雖網路上網友說是入門山，但實際爬起來一路陡峭確實也不輕鬆，請準備好自己再來爬山。