苗栗縣頭份市及竹南鎮日前先後發生疑似失智老翁、老婦出外忘了回家的路，幸賴頭份警分局尖山所及竹南警分局竹南所員警協助2個老人家回家，讓失智老人得以安全返家，家屬感謝不已。

頭份警分局尖山派出所日前清晨接獲民眾報案指稱，頭份市水源路牛欄窩步道有名婦人不知返家路，請求警方協助，警員徐振倫、張芷妍立即前往處理，發現婦人獨自1人徘徊，員警隨即上前關心，但因精神狀況不佳，無法得知姓名及住處，經警方查詢後確定係住在上興里52歲鄭女，員警為確保鄭女安全，先行帶回派所暫時安置，通知其女兒到所帶回。

警方經查52歲鄭姓女子有失智情形，於2日清晨外出散步後忘了回家的路，所幸民眾發現報警，員警積極協助返家，其女感謝警方積極協助返家，一再向員警道謝。

頭份警分局長林育旺表示，本案婦人外出走失，所幸尖山所同仁積極協助返家，避免危害發生，熱心為民服務表現足為同仁表率，藉此呼籲民眾，家中如有易走失之人，應多多關心並注意行蹤，以避免類似情形再度發生。

竹南警分局竹南所員警協助老翁回家。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

另外鄉，竹南警分局竹南所警員賴冠良、張雲丞，日前接獲民眾報案指稱，竹南鎮龍山路一段有一名老翁走失，亟需員警協助，員警們立即趕赴現場處理。

員警到場了解後，老翁獨自步行出門，卻忘記回家的路，並且年邁四肢無力、走路不穩，又疑似有失智情形，無法回答自己姓名、住址或親友聯絡方式，老翁身上也沒帶手機或任何身分證明文件，詢問附近住戶也沒有人知道老翁確切住址，員警們先行攙扶老翁坐上巡邏車，帶著老翁四處查訪，行經老翁住處時，老翁突然向員警表示，他就住該處，員警趕緊帶著老翁至該住家住戶確認，老翁確實是他們家人，自行出門遲遲未歸，讓家人們擔心不已，所幸有熱心員警講老翁平安送返家，頻頻向員警致謝。

竹南警分局長潘嘉旺表示，員警受理民眾報案立即到場耐心四處查訪，才使老翁迅速返家休息，避免衍生其他危害，員警們以愛心及同理心為民服務的優良表現，足堪嘉許。藉此呼籲，如長者有失智或易走失情形，可向相關單位申請「愛心手鍊」，而分局亦免費提供失智老人指紋建檔服務，有需要的轄區居民可多加利用。